Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Uphoven/Auto bei Unfall beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf einem Verbindungsweg zwischen Uphovener Straße und der Havixbecker Straße kam es am Freitag (17.1.20) zum Unfall zwischen zwei Autos. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Billerbeck befuhr gegen 8.20 Uhr den Verbindungsweg in Richtung Havixbecker Straße. Ihm kam ein bislang unbekannter Fahrer in einem dunklen Kombi entgegen. Der Billerbecker bemerkte, dass der Fahrer des entgegenkommenden Autos sehr schnell fuhr. Deswegen stoppte er sein Auto am rechten Fahrbahnrand.

Der entgegenkommende Fahrer fuhr an den rechten Fahrbahnrand, geriet aber ins Schlingern. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto des Billerbeckers. Der Fahrer des dunklen Kombi fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell