Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, alte Gescheraner Straße (K46)/Nach Unfall weggefahren

Coesfeld (ots)

In einer Kurve der alten Gescheraner Straße sind am Donnerstagmorgen (16.1.20) zwei Autos an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Eine 19-jährige Coesfelderin war gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Fahrer in einem schwarzen Auto entgegenkam. In einer Kurve kam es an den Außenspiegeln zum Zusammenstoß. Durch die Wucht, mit der beide Spiegel aufeinanderprallten, ging die Scheibe der Fahrertür der 19-Jährigen zu Bruch. Die Coesfelderin erlitt durch die Scherben leichte Verletzungen.

Bei dem entgegenkommenden schwarzen Fahrzeug handelt es sich um einen Renault. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

