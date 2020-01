Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58/Frau bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der B58 hat sich eine 27-jährige Autofahrerin aus Hamm am Donnerstag (2.1.20) leichtverletzt. Sie war gegen 14.55 Uhr in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, das dadurch ins Schleudern geriet. Das Auto drehte sich um seine eigene Achse und fuhr in einen Graben. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es auf die Gegenfahrbahn, wo es rund 100 Meter vor dem Forstmannshof Böcker zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Warum das Auto ins Schleudern geriet, ermittelt nun die Polizei.

