Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Bislang steht nicht fest, wer am Dienstag (31.12.19) einen grauen Skoda Octavia zerkratzt hat. Das Auto stand zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr an der Schulstraße. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

