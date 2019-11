Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Leisel

Leisel (ots)

Am 07. November ereignete sich in der Ortslage Leisel, in der Hauptstraße, zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen Toyota Yaris, neueres Modell.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld,

unter der Ruf-Nummer: 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell