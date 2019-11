Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

B 51 zwischen Saarhölzbach und Saarburg (ots)

Am Freitag, den 08.11.2019, kam es gegen 11:10 Uhr auf der B 51 zwischen Saarhölzbach in Fahrtrichtung Saarburg nach einer Zeugenaussage zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein schwarzer Ford Focus mit Siegburger Kennzeichen soll mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholt und dadurch u.a. entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die im Raume stehende Straßenverkehrsgefährdung wurde der Polizei in Saarburg zur Anzeige gebracht.

Weitere Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Saarburg 06581-9155-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell