POL-PDNR: Kirchen-Wehbach - Ergänzung zu Brand Lagerhalle Kirchen-Wehbach am 08.08.2019

Kirchen-Wehbach (ots)

Wie bereits in der Presse berichtet, kam es am 08.08.2019 in den Nachmittagsstunden zu einem Brand in einer Lagerhalle in Kirchen-Wehbach. Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen bestätigt es sich, dass der Brand durch Entzündung von Vorschreddermaterial entstanden sein dürfte; dies nach Selektionsarbeiten mit Maschinen.

Zur Schadenshöhe können derzeit nach wie vor keine Angaben gemacht werden, da weitere Untersuchungen der Gebäudesubstanz erfolgen müssen.

