Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wölmersen - Ergänzung zur Vermisstensache Lena Herkenrath

Wölmersen (ots)

Ergänzend zu der am 13.08.2019 an die Presse gegebene Information in der Vermisstensache Lena Herkenrath, 14 Jahre alt, kann mitgeteilt werden, dass die Jugendliche in der Nacht zum 14.08.2019 in der Wohnung eines Bekannten angetroffen werden konnte. Der schnelle Fahndungserfolg ist Hinweisen von aufmerksamen Mitbürgern zu verdanken.

