Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer in Innenstadt

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Saarstraße in Hermeskeil zwei mobile Toilettenkabinen angezündet. Die Plastikkabinen sind anschließend komplett niedergebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ebenfalls ein in der Nähe geparkter PKW beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Hermeskeil zu wenden. (06503/91510)

