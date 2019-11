Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gestürzter Fahrradfahrer schwerstverletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Fell (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019 gg. 17:50 Uhr kam ein 61jähriger Mountainbiker aus der Verbandsgemeinde Ruwer mit seinem Fahrrad auf einem geteerten Wirtschaftsweg zwischen Riol und Fell-Fastrau aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren ein Notarzt aus Ehrang, eine Rettungswagenbesatzung aus Schweich sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.

