Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Zerf

Zerf (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.2019, parkte ein 26jähriger Mann seinen PKW Mitsubishi Kaoot von 10:00 - 11:00 Uhr in Zerf Am Marktplatz. Während dieser Zeit stieß ein unbekanntes Fahrzeug - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - gegen den Mitsubishi und beschädigte diesen am Heck. Der Verursacher entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugenhinweise an die Polizei Saarburg erbeten. Tel. 06581/91550.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg,

Tel. 06581/9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell