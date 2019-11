Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifen beschädigt

Saarburg (ots)

Zum wiederholten Male wurden in den vergangenen Wochen durch bislang unbekannte Täter Schrauben in die Reifen eines Verkaufsfahrzeuges einer in Lampaden ortsansässigen Bäckerei geschraubt oder so an den Reifen platziert, dass sich die Schrauben beim An- oder Wegfahren in die Reifen bohren. Die Taten ereigneten sich stets in den Nachtstunden - der letzte Vorfall kann eingegrenzt werden auf den Zeitraum vom 30.10.2019 bis zum Feststellzeitpunkt, Montag, 04.11.2019.

Bislang entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Der Tatort liegt in der Dorfmitte von Lampaden - somit besteht die Möglichkeit, dass der oder die Täter bei Tatausführung gesehen wurden.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg unter: 06581-91550 oder pisaarburg@polizei.rlp.de

