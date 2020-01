Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Osthoff/Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war ein 14-jähriger Jugendlicher aus Buldern mit einem Motorroller unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Bulderaner in der Nacht auf Dienstag (31.12.19)gegen 2.45 Uhr in der Straße "Am Osthoff". Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige. Der 51-jährige Halter aus Hausdülmen muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, sollte er die Fahrt des Jugendlichen ermöglicht haben.

