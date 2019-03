Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt KFZ-Täter fest - Ratingen - 1903108

Mettmann (ots)

Am frühen Montagmorgen des 18.03.2019, gegen 03:15 Uhr, gelang es der Polizei in einem Waldstück an der Eggerscheidter Straße in Ratingen-Hösel einen KFZ-Täter aus Litauen festzunehmen. Kurz zuvor bemerkte eine Streifenwagenbesatzung an der Straße "Dachsring" einen "frisch" aufgebrochenen 5er BMW mit ausgebautem Lenkrad. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach den augenscheinlich überraschten und nun flüchtigen Tätern ein. An der Eggerscheidter Straße konnten die Polizisten zwei männliche Personen ausmachen, die zunächst über einen Maschendrahtzaun kletterten und anschließend in dem dortigen Waldgebiet verschwanden. Die Beamten folgten den Männern und konnten einen von ihnen, einen 38-jährigen Litauer, schließlich festnehmen. In dem Rucksack des KFZ-Täters fanden die Polizisten diverses Aufbruchswerkzeug sowie Handschuhe. Darüber hinaus konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatortes "Dachsring" diverse Fahrzeugteile aus weiteren aufgebrochenen Pkw, darunter Navigationsgeräte, ein Lenkrad sowie ein Airbag auffinden und sicherstellen. Der 38-jährige Beschuldigte wird morgen dem Haftrichter vorgeführt.

