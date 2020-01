Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/Unbekannte versuchen Zigarettenautomat zu sprengen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Versucht, in der Nacht auf Donnerstag (2.1.20) an der Kupferstraße einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Zeugen hörten gegen 1.15 Uhr einen lauten Knall. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bei der Polizei in Coesfeld unter 02541-140 melden.

