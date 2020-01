Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße

Einbruch in Verbrauchermarkt

Coesfeld (ots)

Durch die Manipulation an einer Schiebetür gelangten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag (19.01.) in einen Verbrauchermarkt an der Gewerbestraße. Um 3.50 Uhr lösten die bislang unbekannten Täter einen Einbruchsalarm aus. Beim Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei konnten keine Personen mehr angetroffen, aber die Beschädigungen an der Schiebetür festgestellt werden. Zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

