Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - Alkoholisierter Fahrer lässt Fahrzeug zurück

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Mittwochmorgen (01.01., 09.24 Uhr) kam ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem VW Polo in der Straße Herrenbruch in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen unerlaubt vom Unfallort. Zeugen bemerkten das Fahrzeug am Straßenrand und alarmierten die Polizei.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Rietberger, der einräumte unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Aus diesem Grund wurde ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

