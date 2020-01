Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer auf Hochhausbalkon

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (SL) - In der Silvesternacht (01.01.2020, 00:20 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Geranienweg informiert. Vor Ort wurden durch die Einsatzkräfte Flammen auf einem Balkon im vierten Stock wahrgenommen. Sicherheitshalber wurden sämtliche Hausbewohner evakuiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Hinweise auf die Brandursache ergaben sich bislang nicht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an den auf dem Balkon gelagerten Gegenständen.

