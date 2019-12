Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Avenwedde - Zeuge beobachtet Parkrempler

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Samstagnachmittag (28.12., 15.40 Uhr) beschädigte ein 88-jähriger Hyundai-Fahrer aus Gütersloh beim Einparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Friedrichsdorfer Straße den Land Rover einer 52-jährigen Gütersloherin. Der 88-Jährige touchierte während des Einparkvorgangs mehrfach den Land Rover. Anschließend begab er sich in den Supermarkt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und machte die 52-Jährige Geschädigte darauf aufmerksam. Der 88-Jährige konnte nach seinem Einkauf am Eingang des Lebensmittelmarktes angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

