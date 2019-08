Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aus dem BMW fehlt plötzlich das Lenkrad

Bergisch Gladbach (ots)

Gleich zweimal haben Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag (11.08. 20:00 Uhr bis 12.08. 11:00 Uhr) zugeschlagen und jeweils das Lenkrad aus den BMW-Fahrzeugen gestohlen.

In der Brahmsstraße war der blaue BMW M140i vor dem Haus am Fahrbahnrand geparkt worden. Den Schlüssel bewahrt der Besitzer nachts immer in einem Metallkasten auf. In der Nacht gegen 04:00 Uhr wurde er von seinem Hund geweckt. Bei der Nachschau auf seinem Hausgrundstück war nichts Auffälliges. Erst am nächsten Vormittag bemerkte der Besitzer, dass die Tür seines BMWs offenstand und das Lenkrad fehlte.

Ganz anders waren offensichtlich die Täter in der Offenbachstraße vorgegangen. Hier stand der weiße BMW 120xDrive direkt in der Zufahrt des Hauses. Als der Besitzer morgens gegen 06.30 Uhr zu seinem Wagen kam, fand er zunächst eine eingeschlagene Scheibe vor, erst danach bemerkte er das Fehlen des Lenkrades.

In beiden Fällen sucht die Polizei (Telefonnummer 02202 205-0) Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. (gb)

