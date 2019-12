Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Rheda - Fahrradfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Freitagmorgen (27.12., 09.23 Uhr) kam es an der Kreuzung Gütersloher Straße/ Schloßstraße in Rheda zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 63-jährigen Ford-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück und einem 42-jährigen Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück.

Die 63-Jährige befuhr die Gütersloher Straße und beabsichtigte nach rechts in die Schloßstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie mit dem 42-jährigen Radfahrer, der aus Richtung Wiedenbrück kommend den Fußgängerüberweg in Richtung Schloßstraße überqueren wollte. Laut Zeugenaussagen zeigte die Ampel für beide Beteiligten Grünlicht. Eine Überprüfung der Schaltung der Ampel ergab keine Beanstandungen.

Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

