Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Firmeneinbruch

Ense (ots)

Am Sonntag wurde gegen 21.30 Uhr ein Einbruchsalarm bei einer Firma im Oesterweg ausgelöst. Unbekannte hatten zuvor zwei Fenster eingeschlagen und konnten so in das Gebäude eindringen. Hinweise über Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

