Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/ Lippstadt - Pressemeldungen der Polizei Soest

Soest/ Lippstadt (ots)

Lippstadt - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstagmorgen, den 28.12.2019 ist die Polizei um 04.00 Uhr in die Ebertstraße gerufen worden. Dort hatten Zeugen drei Personen bemerkt, die an drei Autos die Außenspiegel abgetreten hatten. Durch die Polizei wurden in der Olbrichtstraße drei Personen angetroffen, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Zwei der drei, ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Lippstädter gaben auch zu, im Übermut und durch den Konsum von Alkohol die Autos beschädigt zu haben. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, anschließend wurden die Personen wieder entlassen. (Rö)

Lippstadt - Versuchter Fahrraddiebstahl

Auf eine etwas ungewöhnliche Art hat eine bisher unbekannte Person versucht am Samstag, den 28.12.2019 ein Fahrrad zu stehlen. Gegen 01.15 Uhr wurde ein Zeuge am Ostwall durch laute Geräusche geweckt. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er eine dunkel gekleidete Person, die am Fahrradständer des Hauses versuchte, mit einem Gullideckel das Schloss eines Hollandrades zu knacken. Das gelang ihm auch, allerdings ließ er das Rad, nachdem er den Zeugen bemerkte ein Stück weiter zurück. Vielleicht kam der Sinneswandel auch dadurch zustande, weil durch das rabiate Öffnen des Schlosses das Fahrrad am Gepäckträger und am Rücklicht beschädigt wurde. Woher die Täter den Gullideckel mitgebracht hatte ist nicht bekannt, in der unmittelbaren Nähe des Tatortes fehlte zumindest keiner. Wer hat noch etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

