Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Taxifahrer geschlagen

Soest (ots)

Ein augenscheinlich angetrunkener, circa 20 Jahre alter Fahrgast wollte mit seinem gleichaltrigen Begleiter am Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, von einem Taxifahrer am Standplatz an der Puppenstraße noch befördert werden. Als ihm der Taxifahrer erläuterte, dass er schon Feierabend habe, schlug einer der beiden Männer auf ihn ein. Der Taxifahrer setzte einen Notruf ab, worauf andere Taxifahrer zur Puppenstraße eilten. Im nachfolgenden Handgemenge wurde ein weiterer Taxifahre verletzt. Er wurde nach der Auseinandersetzung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

