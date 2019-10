PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 25.10.2019

Hofheim (ots)

1. Ladendieb flüchtet - Zeuge verletzt, Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Donnerstag, 24.10.2019, gegen 11 Uhr

(ba)Gestern Vormittag kam es auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts im Hofheimer Stadtteil Wallau zu einem Vorfall, bei dem ein Ladendieb nach einer missglückten Tat zunächst mit einem Auto flüchtete, später aber festgenommen werden konnte. Beim dem Versuch, den Mann aufzuhalten, verletzte sich ein 42-jähriger Zeuge leicht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten zwei 42- und 46-jährige Männer aus Mainz und Bingen gegen 11 Uhr in dem Elektrofachgeschäft zwei Lautsprecher zu entwenden. Während der eine Täter einen Mitarbeiter ablenkte, versuchte sich der andere unbemerkt der Boxen zu bemächtigen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat. Dieser konnte den 42-jährigen Täter festhalten und letztendlich der Polizei übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trickdiebstahls eingeleitet. Indes verließ sein 46-jähriger Komplize das Geschäft, stieg in einen Pkw und wollte mit dem Auto flüchten. Um dies zu verhindern, stellten sich zwei Mitarbeiter des Geschäfts auf die Straße und versuchten, den Flüchtenden aufzuhalten. Dabei stürzte einer der Mitarbeiter und verletzte sich leicht. Dem 46-jährigen Trickdieb gelang zunächst die Flucht, er konnte gegen 13.20 Uhr durch Beamte der Polizei Rheinland-Pfalz im Rahmen der Fahndung in Bingen festgenommen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Einbrecher lassen Bargeld mitgehen, Sulzbach (Taunus), Im Erlenfeld, Donnerstag, 24.10.2019, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)Bei ihrer Heimkehr mussten Bewohner eines Einfamilienhauses "Im Erlenfeld" in Sulzbach gestern Abend feststellen, dass Einbrecher zugeschlagen und Bargeld gestohlen hatten. Kurz nach 20:00 Uhr verständigten die Geschädigten die Polizei, woraufhin diese die Ermittlungen am Tatort aufnahm. Demnach hatten Unbekannte zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Räume durchsucht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass lediglich rund 100 Euro Bargeld entwendet wurden. Zudem entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen und Hinweisgeber, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher gehen leer aus, Kelkheim (Taunus), Weberstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Sachschaden jedoch keine Beute ist das Ergebnis eines Einbruchs, der sich am Donnerstag in Kelkheim ereignet hat. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Weberstraße auf und verursachten dabei einige Hundert Euro Sachschaden. Anschließend betraten die Unbekannten zwar die Wohnräume, ließen derzeitigen Erkenntnissen zufolge aber nichts mitgehen.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kripo bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 -0 zu melden.

4. Auf Balkon geklettert und Tür aufgehebelt, Eschborn, Grüner Weg, Donnerstag, 17.10.2019, 05:00 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2019, 19:13 Uhr

(jn)Einbrecher sind im Verlauf der zurückliegenden Woche in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eschborn eingebrochen. Bisher steht noch nicht fest, ob die Gauner Beute machten. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kletterten der oder die bislang unbekannten Täter zwischen Donnerstag, 17.10.2019 und Donnerstag, 24.10.2019 auf den Balkon eines Wohnhauses in der Straße "Grüner Weg". Hier hebelten sie dann die Balkontür auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand, und durchsuchten sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Unerkannt entfernten sich die Unbekannten anschließend vom Tatort.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Aktentasche aus Pkw gestohlen, Kelkheim (Taunus), Hornau, Rotebergstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben sich in Kelkheim, Hornau in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Pkw verschafft und eine Aktentasche entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge muss sich die Tat zwischen Mitternacht und 00:30 Uhr in der Rotebergstraße ereignet haben. Der oder die Täter schlugen das Fenster der Beifahrertür ein und nahmen den in dem schwarzen Smart zurückgelassenen Aktenkoffer an sich. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Hoher Schaden durch Farb-Schmierereien, Eschborn, Freizeitpark Oberwiesen, Donnerstag, 17.10.2019, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2019, 17:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17.10.2019 und Mittwoch, 23.10.2019 haben Unbekannte mehrere Schmierereien im Freizeitpark Oberwiesen in Eschborn hinterlassen. Neben einer Bank und einer Statue besprühten die Schmierfinken auch mehrere Pfosten im Parkgebiet. Die Reinigungskosten dürften sich auf ca. 2.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

7. Fenster von Bäderhaus eingeworfen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Mittwoch, 23.10.2019, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2019, 08:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster des Bad Sodener Bäderhauses mit einem Stein eingeworfen. Durch die Sachbeschädigung, die sich den Angaben eines Berechtigten zufolge zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ereignet haben muss, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an einem Fenster der südlichen Seite des Gebäudes in der Königsteiner Straße.

Zeugenhinweise, die der Aufklärung des Vorfalles dienen könnten, werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

8. Mit 2,7 Promille unterwegs, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Freitag, 25.10.2019, 01:10 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben Eschborner Polizisten einen 43-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit 2,7 Promille unterwegs war. Gegen 01:10 Uhr unterzogen die Beamten den Mann, der am Steuer eines Mazda saß, in der Düsseldorfer Straße in Eschborn einer Verkehrskontrolle und stellten dabei fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Deshalb wurde der Delinquent zur nahegelegenen Wache verbracht, wo ihm Blut abgenommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurden. Da der 43-jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, durfte er die Wache nach Rücksprache mit der Frankfurter Amtsanwaltschaft erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder verlassen.

9. Eine Handvoll Handyverstöße, Kelkheim (Taunus), Kelkheimer Straße, Dienstag, 22.10.2019, 14:20 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Eine Handvoll Handyverstöße haben Kelkheimer Polizeibeamte im Verlauf einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Kelkheim festgestellt. Zwischen 14:20 Uhr und 16:00 Uhr kontrollierte die Polizei Verkehrsteilnehmer, die auf der Kelkheimer Straße unterwegs waren und während der Fahrt ein Mobiltelefon bedient hatten. Insgesamt fünf Autofahrerinnen und Autofahrer verstießen gegen das Handyverbot und müssen sich auf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einstellen.

10. VW bei Unfallflucht beschädigt, Kelkheim (Taunus), Hornau, Hornauer Straße, Montag, 21.10.2019, 07:30 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2019, 16:15 Uhr

(jn)In den vergangenen Tagen ist ein VW Tiguan bei einer Unfallflucht im Kelkheimer Stadtteil Hornau beschädigt worden. Das schwarze Fahrzeug parkte seit Montagmorgen am Fahrbahnrand der Hornauer Straße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem VW zusammenstieß, einen Schaden an der vorderen Stoßstange verursachte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

11. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 44. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Landesstraße 3028, Gemarkung Hochheim, Höhe Schöne Aussicht

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell