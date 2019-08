Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Offenburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montag um 0:30 Uhr in der Grabenallee ein Audi-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel den Beamten des Polizeireviers Offenburg deutlicher Cannabis-Geruch auf, was der 33-jährige Fahrer zunächst auf seinen Mitfahrer schob. Bei einem Drogenvortest wurde der Audi-Lenker jedoch positiv getestet, worauf man die beiden Männer auf dem Polizeirevier belehrte und den Fahrer in ein Krankenhaus zur Blutentnahme brachte. Bei dem Beifahrer fanden die Beamten bei einer anschließender Durchsuchung kleine Mengen Haschisch und Amphetamin.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell