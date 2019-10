PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 23.10.2019

Hofheim (ots)

1. Gehebelt und gestohlen, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Bahnstraße, Dienstag, 22.10.2019, 06:40 Uhr bis 20:25 Uhr

(jn)Im Verlauf des gestrigen Dienstages haben unbekannte Täter ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in Liederbach aufgehebelt und Bargeld gestohlen. Ersten Ermittlungen am Tatort in der Bahnstraße zufolge betraten die bislang unbekannten Täter zwischen 06:40 Uhr und 20:25 Uhr das Grundstück und hebelten ein Fenster des Wohnhauses auf, um sich Zutritt zu dem Hausflur zu verschaffen. Im Anschluss verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu zwei Wohnungen, aus welchen sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendeten. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens wird auf 750 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Polizei in Hofheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Gurtmuffel im Fokus, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Dienstag, 22.10.2019, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrskontrolle der Flörsheimer Polizei sind am Dienstagnachmittag etwa ein Dutzend Verkehrsteilnehmer verwarnt worden, da sie nicht angeschnallt waren. Im Fokus der Kontrolle, die zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Grabenstraße stattfand, waren Autofahrer(Innen), die gegen die Gurtpflicht oder das Handyverbot am Steuer verstießen. Zwar keine Handyverstöße, jedoch 13 Verstöße gegen die Anschnallpflicht wurden festgestellt und geahndet.

3. Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen - Drei Personen im Krankenhaus, Landesstraße 3011, Bereich Hattersheim am Main, Dienstag, 22.10.2019, 09:56 Uhr

(jn)Drei Verkehrsteilnehmer mussten am Dienstagmorgen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, nachdem es auf der L3011 bei Hattersheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Erkenntnissen an der Unfallstelle folgend war eine 42-jährige Autofahrerin aus Okriftel um kurz vor 10:00 Uhr auf der L3011 in Richtung Kriftel unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die BAB 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden einzubiegen. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen missachtete die 42-Jährige den Vorrang eines entgegenkommenden 74-jährigen Hattersheimers, welcher eine Kollision auch nicht mehr verhindern konnte und frontal mit dem Buick der Frau aus Okriftel zusammenstieß. In der Folge erlitten beide Autofahrer sowie die 18-jährige Beifahrerin der 42-Jährigen Verletzungen, welche in Krankenhäusern behandelt werden mussten, wobei der 74-Jährige stationär aufgenommen wurde. Sowohl der Buick als auch der Opel des 74-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

4. Fußgängerin durch Lkw-Ladung schwer verletzt, Eschborn, Lübecker Straße, Dienstag, 22.10.2019, 11:18 Uhr

(jn)Eine 80-jährige Fußgängerin aus Eschborn ist am Dienstagvormittag durch die aus einem Lkw herausragende Ladung schwer verletzt worden. Um 11:18 Uhr war die Dame auf dem Gehweg der Lübecker Straße unterwegs, als neben ihr der 51-jährige Fahrer eines Lkw zu einem Wendemanöver ansetzte. Der 51-Jährige war zuvor auf der Lübecker Straße aus Richtung Bremer Straße kommend mit seinem Lkw samt Anhänger in Fahrtrichtung Wendehammer unterwegs gewesen. Im Verlauf des Wendemanövers kam es dann zu einer Berührung zwischen einem aus dem Anhänger ragenden Teil der Ladung und der 80-Jährigen. Dadurch stürzte sie und musste nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

