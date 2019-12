Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Hundebesitzer gesucht

Welver (ots)

Ein 18-jähriger Hundebesitzer aus Bad Zwischenahn ging am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, mit seinem Hund auf einem Feldweg im Bereich Im Gerstenwinkel spazieren. Ein anderer Hundebesitzer kam ihm entgegen. Beide leinten ihre Hunde ab, wobei der 18-Jährige seinen Hund noch am Halsband mit der Hand festhielt. Als der Hunde des anderen Hundebesitzers versuchte den Hund des Mannes aus Bad Zwischenahn zu beißen, erwischte er die Hand des 18-Jährigen, wobei er leicht verletzte wurde. Er begab sich daraufhin sofort zu einem in der Nähe wohnenden Verwandten, damit die Wunde versorgt werden konnte. Der anderen Hundebesitzer konnte kurz darauf nicht mehr auf dem Feldweg angetroffen werden. Der Mann war circa 40 bis 45 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm bis 180 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren und in Begleitung eines Collies. Die Polizei bittet ihn oder auch anderer Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

