Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholika bei Einbruch gestohlen

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen Mittwochmorgen auf Donnerstagnachmittag in einem Gastronomiebetrieb in der Straße Am Friedhof ein. Um in das Haus zu gelangen beschädigte er mehrere Fenster und eine Terrassentür. Aus den Räumlichkeiten entwendete er nach ersten Erkenntnissen einige Flaschen mit Spirituosen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh

