Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreis Soest (ots)

Möhnesee/ Soest - Mehrere Gebäude mit Graffiti besprüht

In der Zeit von Montag, den 23.12.2019 bis Sonntag, den 29.12.2019 sind in Möhnesee mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert worden. In der Schützenstraße wurde die dortige Schützenhalle, in der Hospitalstraße die Schule und das örtliche Schwimmbad und am Berlingser Weg die Mauer eines Supermarktes besprüht. In Soest wurden von Freitag auf Samstag (27.12. - 28.12.2019), zwischen 18.45 und 09.30 Uhr ebenfalls zwei Geschäfte in der Brüderstraße beschmiert. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 9100 0. (Rö)

Lippstadt/ Rüthen - Müllcontainer angesteckt

In der Zeit von Samstag auf Sonntag (28.12. - 29.12.2019) haben in Lippstadt gegen 01.30 Uhr zwei Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr musste die Gefäße in der Leuschnerstraße und in der Beckstraße löschen. In Rüthen entdeckte die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs um 01.00 Uhr auf dem Gelände einer Schule am Schlangenpfad eine brennende Mülltonne. Diese brannte komplett ab. In allen Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter 02941 91000. (Rö)

Möhnesee/ Soest - Wohnungseinbrüche

Unbekannte sind am Samstag, den 28.12.2019, zwischen 16.00 und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kreisstraße in Möhnesee eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie ins Gebäude. Innen durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld und mehrere Uhren. Bei dem Versuch am Freitag, den 27.12.2019 um 21.00 Uhr durch das Küchenfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kasernenweg in Soest einzubrechen, wurden drei unbekannte Täter durch einen Bewohner bemerkt. Als dieser das Licht in dem Raum einschaltete und die Personen ansprach, flohen diese in unterschiedliche Richtungen. Beschrieben werden die Personen als jugendlich, zwischen 15 und 17 Jahren und einer hatte eine helle Jacke an. Weitere Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter 02921 9100 0. (Rö)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell