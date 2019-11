Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Seniorin bestohlen

Papenburg (ots)

Bereits am 5.November ist es auf dem Vorplatz der Sankt-Antonius-Kirche in der Kirchstraße zu einem Diebstahl gekommen. Dabei wurde einer Seniorin die Handtasche samt Inhalt gestohlen.

Die Dame wurde von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Täterin zeigte ihr einen Kuchen und gab vor, ihr diesen schenken zu wollen. Während die Seniorin abgelenkt war, nahm die Täterin die Handtasche an sich und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Obenende.

Die Täterin war ca. 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie hatte einen dunklen Teint und trug auffallend bunte Kleidung. Die Frau war mit einem hellen Damenrad unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

