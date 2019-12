Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach E-Bike Diebstählen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (20 Uhr) bis Samstagmorgen (06.30 Uhr) entwendeten Unbekannte in der Niedersachsenstraße ein hochwertiges E-Bike der Marke Raymann, Modell Tourray 7.0. Das schwarze 27-Zoll-Fahrrad stand im Parkhaus des dortigen Krankenhauses und war an einem Fahrradbügel angeschlossen, als es ins Visier der Diebe geriet. Auffällig an dem Diebesgut ist eine große, goldfarbene Klingel. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr in der Bierstraße. Dabei erlangten der oder die Täter ein schwarzes E-Bike, das mit einem weißen Faltschloss in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt worden war. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder erbittet die Osnabrücker Polizei unter den Rufnummern 0541/327-2115 oder 327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell