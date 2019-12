Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Einbruch in Lagerhalle

Bad Laer (ots)

Unbekannte brachen am späten Freitagabend in die Lagerhalle eines Schrotthandels am Venner Ring ein. Der oder die Täter beschädigten zwischen 23.15 und 23.35 Uhr einen Zaun und verschafften sich dadurch Zutritt zum Firmengelände. Dort brachen sie die Tür der Lagerhalle auf, machten sich an den Schrottbehältern zu schaffen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen (Telefon 05421/921390).

