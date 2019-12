Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Sakristei aufgebrochen

Wallenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die "Neue St.-Alexander-Kirche" am Kirchplatz 7 das Ziel von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Außentür zur Sakristei auf und entwendeten aus einem Schrank ein Geldbehältnis. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte auf der Dienststelle in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

