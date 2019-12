Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach Sachbeschädigungen an Pkw

Osnabrück (ots)

Dank der Hinweise aufmerksamer Zeuginnen konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Osnabrücker Innenstadt einen Randalierer festnehmen. Die drei Passantinnen bemerkten gegen 03.30 Uhr, wie zwei Männer auf dem Parkplatz der AOK in der Karl-Bücher-Straße gegen die Außenspiegel von mindestens drei geparkter Autos traten. Als die beiden Täter wenig später weggliefen, verfolgten die jungen Frauen das Duo und benachrichtigten zeitgleich die Polizei. Durch die Zeugenhinweise konnte eine Funkstreife einen der beiden Männer schließlich wenig später in Nähe der Salzmarkt-Garage ausfindig machen. Als der 22-Jährige den Streifenwagen sah, flüchtete er, blieb dann aber nach entsprechender Aufforderung stehen. Bei der sich anschließenden Kontrolle leistete der Mann aus Rastede erheblichen Widerstand, verletzte einen Beamten leicht am Kopf und wurde daraufhin festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die leicht alkoholisierte Person schließlich wieder auf freien Fuß gelassen. Weitere mögliche geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder der 0541/327-3203 in Verbindung zu setzen.

