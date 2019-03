Polizei Mettmann

POL-ME: Pkw erfasst Fußgänger - Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1903162

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 28.03.2019, gegen 16:35 Uhr, wurde ein 79-jähriger Fußgänger an der Goethestraße in Wülfrath von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Eine 65-jährige Hyundai-Fahrerin war mit ihrem Pkw in Richtung Parkstraße unterwegs, als sie in Höhe der "Wülfrather Wasserwelt den Senior auf der Fahrbahn frontal erfasste und auf ihre Motorhaube lud. Der 79-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch ungeklärt. Die Angaben der beiden Unfallbeteiligten sind widersprüchlich. Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058/ 9200-6180, jederzeit entgegen.

