Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionist am Markt

Osnabrück (ots)

Drei Frauen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren wurden am Donnerstagabend am Markt Opfer eines Exhibitionisten. Sie bemerkten gegen 21.40 Uhr einen etwa 45-jährigen Mann, der an einer Laterne in Höhe einer Gaststätte stand und sich dabei selbst befriedigte. Als der Unbekannte die Frauen bemerkte, ging er hinter eine Weihnachtsmarktbude und machte dort weiter. Die alarmierte Streife der Polizei suchte den Tatort und den weiteren Bereich noch nach dem Täter ab, konnte diesen aber nicht mehr finden. Der Mann war dunkel gekleidet und trug ein Basecap. Zeugen und mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3103 in Verbindung zu setzen.

