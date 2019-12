Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Herd brannte im Keller

Osnabrück (ots)

Am ersten Weihnachtstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20:40 Uhr in die Farwickstraße gerufen. Ein Elektroherd hatte in einem Keller gebrannt. Das Feuer wurde durch zwei Bewohnerinnen entdeckt und durch eine 50-Jährige noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Dabei atmete sie giftigen Rauch ein und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine 72-jährige Bewohnerin atmete im Treppenhaus giftigen Rauch ein und wurde deshalb vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zurzeit ist die Brandursache noch Gegenstand der Ermittlungen.

