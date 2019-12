Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbruch in Einfamilienhaus

Bohmte (ots)

Am Mittwochabend zwischen 20:20 Uhr und 22:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Bramscher Weg ein. Der oder die Täter versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln, daran scheiterten sie allerdings. Sie wichen auf das Fenster eines Toilettenraumes aus und gelangten so in das Wohnhaus. Es wurden diverse Räume betreten, Schränke geöffnet und Gegenstände begutachtet. Letztlich wurde allerdings nur eine Computermaus entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05471 9710 oder 05461 915300.

