Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercapplen - Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus

Ostercappeln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Heinrich-Witt-Straße auf. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt verreist. Es wurden die Wohnräume durchwühlt. Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Es könnte ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in der Heinrich-Witt-Straße am Heiligabend bestehen. Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300 entgegen.

