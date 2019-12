Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Unfallflucht auf Parkplatz

Bersenbrück (ots)

Am Heiligabend gegen 12:30 Uhr wurde ein schwarzer VW Up auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Straße Am Tüv 2 beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter berührte den VW mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt und unerkannt. Die Polizei Bersenbrück bittet den Verursacher / die Verursacherin sich zu melden. Weiterhin werden Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

