Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigung an Kfz

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 17 bis 23 Uhr wurde am Heiligabend in der Danziger Straße 21 ein schwarzer Mazda CX-5 erheblich beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte das Fahrzeug rundherum mit einem Gegenstand. Die Kratzer sind mehr als oberflächlich. Der Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell