Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 12 Uhr verschafften sich Unberechtigte gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus am Blumenhaller Weg. Das betroffene Objekt ist zwischen Nordhausweg und der Straße Sandgrube gelegen. Durch einen Kellerschacht drangen der oder die unbekannten Täter in das Objekt ein. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Sowohl Büro- als auch Wohnräume wurden betreten und teilweise durchsucht. Viel Beute konnten die Täter aber nicht erlangen, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nur rund 5 Euro Bargeld aus einer Kaffeekasse. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

