Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag (17 Uhr) bis Montagmorgen (11.30 Uhr) ereignete sich am Mörikeweg eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß in Höhe der Hausnummer 11 gegen einen silberfarbenen Mercedes CLK und beschädigte das ordnungsgemäß geparkte Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

