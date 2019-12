Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Pkw-Aufbruch am Busbahnhof

Bohmte (ots)

Auf dem P+R Parkplatz am Busbahnhof (Bremer Straße) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines weißen Hyundai ein und durchsuchten anschließend das Handschuhfach. Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Montagmorgen (10.40 Uhr) auf das Auto aufmerksam und alarmierte die Polizei. Bislang ist nicht bekannt, ob der oder die Täter aus dem Pkw etwas mitnahmen. Hinweise in der Sache erbittet die Polizei in Bohmte unter der Rufnummer 05471/9710.

