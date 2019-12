Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Bürogebäude

Osnabrück (ots)

Ein Bürogebäude an der Rheiner Landstraße, zwischen der Ernst-Sievers-Straße und der Straße Trotzenburg, geriet zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (07.50 Uhr) ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld und ein Tablet der Marke "Apple" und flüchteten unerkannt. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei sind an Zeugenhinweisen interessiert und nehmen diese unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell