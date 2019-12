Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld und Mobiltelefon bei Raub in Sutthausen erbeutet

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Hermann-Ehlers-Straße wurde ein 23-Jähriger am Montagabend Opfer eines Raubüberfalls. Der junge Mann hatte die Filiale gegen 20.05 Uhr verlassen und befand sich an seinem Auto, als zwei Unbekannte ihn mit einem Messer bedrohten und die Herausgabe der Wertgegenstände forderten. Der 23-Jährige händigte den Tätern sein Mobiltelefon und sein Bargeld aus, woraufhin die Männer mit der Beute in Richtung stadteinwärts flüchteten. Einer der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,90 m groß und mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet. Der zweite Unbekannte wurde als ca. 40 Jahre alt beschrieben, war 1,70 bis 1,80 m groß und trug eine blaue Jacke und eine Strickmütze (grau/gelb/blau). Die beiden Räuber sprachen deutsch und russisch. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2115.

