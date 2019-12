Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Imbiss auf Supermarktparkplatz aufgebrochen

Bramsche (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen wurde ein Imbisscontainer das Ziel von Einbrecher an der Straße Meyers Tannen. Der Verkaufsstand auf dem Parkplatz des familia Verbrauchermarktes wurde gewaltsam geöffnet, im Inneren wurde die Kasse aufgebrochen. Es befand sich allerdings kein Geld in der Kasse. Der oder die unbekannten Täter entwendeten daraufhin das ganze Kassensystem. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

