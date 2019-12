Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Hausbewohner vertreibt Einbrecher in Rulle

Wallenhorst (ots)

Gegen 03:30 Uhr hörte am Montagmorgen ein 67-Jähriger in der Helge-Pross-Straße komische Geräusche in seinem Haus. Er begab sich ins Erdgeschoss und überraschte zwei Einbrecher, die gerade versuchten durch eine Tür ins Gebäude einzudringen. Die Einbrecher wurden auf den Bewohner aufmerksam und flüchteten. Der 67-Jährige informierte die Polizei und versuchte zeitgleich die Täter zu verfolgen, leider erfolglos. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300

