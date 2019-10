Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Ummeln - Am Samstag, 19.10.2019, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der Gütersloher Straße in Bielefeld-Ummeln ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 24-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Fiat Dublo die Gütersloher Straße in Richtung Bielefeld. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Reiherbach fuhr er plötzlich nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem entgegen kommenden VW Transporter, der von einem 32-jährigen Herforder geführt wurde. Anschließend wurde der Fiat nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Straßenbaum. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Bielefelder Krankenhäuser verbracht. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gütersloher Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

